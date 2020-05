Mercato : le LOSC peut craindre le pire !

La saison incroyable du LOSC en 2018-19 qui avait permis au club nordiste d'arracher une seconde place en L1 et une qualification directe pour la Champions League avait laissé des traces sur le dernier mercato estival. La formation du Nord avait perdu l'été dernier quatre titulaires, un par ligne à savoir Nicolas Pépé (Arsenal), Rafael Leao (AC Milan), Tiago Mendes et Youssouf Koné (OL). 4 joueurs qui avaient permis au LOSC de récupérer plus de 140 M€.

La suite après cette publicité

Malgré la qualification en Ligue Europa, la formation de Gérard Lopez va devoir là encore procéder à quelques ajustements, notamment au niveau des départs. Cette fois encore, 3 ou 4 joueurs devraient être invités au départ comme l'avait indiqué encore il y a peu le président lillois. La tête de gondole sera bien évidemment Victor Osimhen. Le grand talent nigérian de 21 ans, véritable révélation de la saison au LOSC (13 buts en 27 matches de L1) a de grandes chances de quitter le Nord cet été. Si Lille veut le conserver, il y a des offres qui seront très difficiles à refuser. On parle ici de montants dépassant les 80 M€ qui pourraient provenir de Manchester où United et City sont très intéressés par le profil du joueur. À la vue de sa progression, de son âge et de son contrat longue durée (juin 2024), le montant qu’il faudra débourser pour l’arracher à Lille s’annonce colossal !

Un pillage de Premier League difficile à endiguer pour le LOSC

Autre joueur très convoité, Boubakary Soumaré. Le milieu de terrain défensif de 21 ans, qui a crevé l’écran depuis le début de saison, est un sérieux candidat au départ. L’ancien joueur du PSG, qui avait été mis à l’écart durant quelques semaines au mois de février, dispose d’un profil qui plaît beaucoup à de nombreux cadors européens. Si le Real Madrid n’est pas insensible à ses charmes, Liverpool est lui aussi sur le coup selon nos informations. Reste à savoir jusqu’où monteront les enchères. L’Angleterre aime beaucoup les joueurs du LOSC, c’est une évidence. Outre Osimhen et Soumaré, la Premier League rêve aussi d’attirer en son sein Gabriel (22 ans, sous contrat jusqu’en juin 2023). Le défenseur international olympique brésilien, très régulier avec le 4e du dernier championnat de Ligue 1, est très apprécié du côté d’Everton. Enfin, selon la Voix du Nord, un nouveau danger vient d’arriver et il se nomme Tottenham. Les Spurs verraient d’un bon œil la signature du portier Mike Maignan (24 ans, fin de contrat juin 2024) pour venir concurrencer Hugo Lloris dans les buts du club londonien.

On le voit, il va être difficile de résister aux offensives venues d’Angleterre. L’absence de qualification en Ligue des Champions, le manque à gagner d’une fin de saison prématurée en L1 (droits TV + billetterie) va pénaliser financièrement le LOSC et va le rendre forcément moins attractif. Outre ces dossiers chauds, Lille va aussi devoir gérer les cas Loïc Rémy, Zeki Celik, Jonathan Bamba et Jonathan Ikoné, qui vont également être courtisés dans les prochaines semaines. Mais comme la saison passée, on peut compter sur Luis Campos et ses réseaux pour anticiper et offrir à Lille des recrues de choix pour les remplacer comme cela fut le cas l’an dernier avec Renato Sanches, Benjamin André ou encore Victor Osimhen. La pérennité du club coaché par Christophe Galtier en dépend…