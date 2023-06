OM : les coulisses d’une drôle de journée

La suite après cette publicité

C'est une journée comme il n'en arrive qu'à l'Olympique de Marseille. Comme nous vous l'expliquions, la tendance était à un départ d'Igor Tudor et on en connaissait les raisons. La semaine passée, Pablo Longoria, le président du club, n'avait pas eu trop le temps de s'entretenir avec son entraîneur, échangeant seulement quelques SMS.

Cette semaine, tout s’est emballé. Pablo Longoria, Javier Ribalta et Igor Tudor ont discuté de l’avenir mardi, l’agent du coach les a rejoints le mercredi. La décision du coach était prise malgré l’envie des dirigeants de l’OM de le conserver cet été. Forcément, les derniers détails de sa démission ont été discutés mercredi jusque tard lors d’un dîner qui avait plus de la courtoisie que d’une réunion de travail.

Nécessairement, la conférence de presse de ce jeudi, une conférence de presse d’avant-match, celui de la 38e journée contre l’ACA, était très attendue. Peu avant midi, alors que la séance d’entraînement était prévue à 11h45, nous vous informions que Tudor avait annoncé son départ aux joueurs juste avant cette fameuse séance.



Tout l’état-major de l’OM était là

En plus de la nouvelle, la pluie a commencé à tomber sur Marseille, comme si les cieux avaient envie d’ajouter une allure dramatique à cet évènement important. Si important que Pablo Longoria est arrivé devant le bâtiment presse, juste le temps de fumer une cigarette, protégé des gouttes d’un ciel capricieux, avant de se présenter devant la presse.

Il est entré en scène en compagnie du coach et de Javier Ribalta. David Friio, le directeur sportif, accompagné de l’agent du croate, s’est faufilé pour s’installer aussi en conférence de presse. C’est alors que Longoria a acté la fin d’aventure : « c’est une conférence pré-match, un peu particulière. On a accepté de respecter le souhait de notre coach de ne pas continuer l’aventure avec nous la saison prochaine. Je voudrais à titre personnel et pour le club le remercier pour le bon travail qu’il a fait. Avec beaucoup de respect de deux côtés. On a bien analysé la saison et analysé la suite. Il a pris la décision. On tient à le remercier pour son travail et ses valeurs qu’il a partagés avec le club. On est très content du travail accompli ».



Pas encore de nouveau coach

Après son introduction et avoir annoncé une conférence de presse lundi, il a laissé la parole à Igor Tudor : « je tiens à remercier le président. Je veux remercier Franck McCourt, David Friio et Javier Ribalta. Cela a été un honneur de faire partie de cette famille, de trouver des supporters qu’on trouve rarement. J’ai passé une année formidable, j’ai beaucoup grandi. Je quitte le club dans une meilleure condition que dans laquelle je l’ai trouvée, c’est une fierté. J’ai décidé de partir pour des raisons personnelles et professionnelles. Je n’ai pas d’accord avec un autre club. Je souhaite le meilleur au club et aux gens qui y travaillent. Je pense que cette année beaucoup de choses se sont passées, mais aussi ailleurs. Je pense que travailler ici un an, c’est travailler deux ou trois ans dans un autre club. J’ai l’esprit tranquille. J’y pense depuis un moment, j’ai pris cette décision, les détails n’ont pas d’importance, ce qui est important c’est ce que j’ai en moi. Une fois cette décision prise, j’ai voulu la partager avec vous tous ».

Cette fois, le Croate en a beaucoup fait, espérant que l’OM retrouve son rang et obtienne des trophées et en ayant même un petit mot pour les journalistes, s’excusant pour les fois où il les a rudoyés. Javier Ribalta, attentif, mais silencieux jusqu’ici, a été invité à répondre sur le prochain coach. Si ce dernier avait été trouvé : « non, pas encore. On va y travailler dans les prochains jours ». Cette conférence de presse particulière s’est conclue sur cela avant que tout ce petit monde se retrouve devant l’entrée du bâtiment presse pour une petite cigarette et quelques questions. Pablo Longoria, toujours disponible, semblait un petit peu touché, mais avouait ne pas être surpris.



«Je commence à me rendre compte de la difficulté d’être joueur ici en termes d’ambitions »

C’est à ce moment précis que le staff presse de l’OM nous a demandé de rallier la salle de conférence pour interroger Valentin Rongier, capitaine et auréolé du prix Orange Maritima, décerné par les journalistes suiveurs de l’OM pour le joueur le plus disponible. Le milieu de terrain a tenu à le remercier et a évoqué les difficultés d’être à l’OM : « pour moi, il y a deux points. Le premier, c’est que le foot, on se rend compte que peu de coaches s’installent dans le temps de par les résultats, la pression des instances et des supporters. Ici on est à Marseille. Je commence à me rendre compte de la difficulté d’être joueur ici en termes d’ambitions. Il faut avoir de la personnalité, être ambitieux. En tant que coach il y a plus de pression. Quand ça va mal, il est accablé. Je comprends les coaches qui ne restent pas quatre ou cinq ans, avoir l’opportunité de jouer ou de coacher à l’OM, c’est exceptionnel ».

Place maintenant à cette 38e journée, au bilan de Pablo Longoria lundi et à la venue d’un nouvel entraîneur. Quelques pistes ont d’ailleurs déjà été énoncées comme nous vous l’expliquions une nouvelle fois ce jeudi midi. L’été va être encore chaud à Marseille.