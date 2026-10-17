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Ligue 1

Strasbourg : les manifestations strasbourgeoises se sont invitées dans le choc face au PSG

Par Valentin Feuillette
1 min.
Police @Maxppp
Strasbourg 1-3 PSG

Alors que le PSG affronte le RC Strasbourg ce samedi à la Meinau, la situation est également tendue dans les rues de la capitale alsacienne. Plusieurs cortèges sauvages déambulent dans le centre-ville, à proximité du stade, tandis qu’un incendie est visible depuis l’enceinte où se déroule la rencontre. Des images diffusées sur les réseaux sociaux témoignent de l’agitation qui règne aux abords du match. Certains manifestants se dirigeraient même vers le Parlement européen, alors que la place Kléber de la ville est pleine à craquer.

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En marge de Strasbourg-PSG, cette agitation s’inscrit dans une journée de mobilisation nationale contre la vie chère et la hausse des prix, marquée par des rassemblements de gilets jaunes, de lycéens et de syndicats. Plusieurs milliers de personnes se sont réunies dans le centre-ville de Strasbourg malgré les restrictions, tandis que les forces de l’ordre ont été déployées en nombre avant d’être rapidement dépassées par les événements. Si des images relayées sur les réseaux sociaux évoquent des tensions et un incendie, l’ampleur exacte des incidents et leur localisation précise restent à confirmer.

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