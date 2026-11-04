Daniel Riolo massacre le foot français après l’humiliation de Lens

Encore une soirée noire pour le football français. Le RC Lens a ainsi été humilié par Côme à Bollaert, s’inclinant sur le lourd score de 9-1 face à l’écurie italienne. Du jamais vu pour le foot français en Ligue des Champions, et la première fois qu’une équipe encaisse autant de buts à la maison dans l’histoire de la compétition. Sur RMC Sport, Daniel Riolo s’est lâché sur le foot français.

La suite après cette publicité

« La règle avec nos clubs, c’est que ça ne se passe pas bien. L’exception c’est Lille ou Brest il y a deux ou trois ans, c’était une exception. Mais la règle c’est qu’à chaque fois ça tourne mal. Que l’équipe que tu attends se banane. C’est Marseille l’année dernière. C’est Lyon qui se vautre contre je ne sais plus quel club espagnol. C’est ça notre règle. L’exception, c’est Lille qui fait top 8 et Brest qui sort de la poule. Les humiliations, on est habitués. Notre règle, c’est d’être bidon en Coupe d’Europe », a indiqué le consultant. C’est plutôt clair.