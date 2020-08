Bayern - OL : Lucas Tousart croit en la qualification des Gones

Milieu de terrain de l'Olympique Lyonnais depuis août 2015, Lucas Tousart s'était engagé en faveur du Hertha Berlin l'hiver dernier avant d'être prêté pour la fin de saison au club rhodanien. Et en Ligue des Champions, le joueur de 23 ans avait notamment trouvé le chemin des filets contre la Juventus en huitième de finale aller (1-0). Un but très important puisque derrière, même s'il a rejoint sa nouvelle formation entre temps, les Gones ont éliminé la Juventus (défaite 1-2 au retour) et ensuite Manchester City (3-1). Désormais, la formation entraînée par Rudi Garcia a rendez-vous avec le Bayern Munich ce mercredi soir en demi-finale. Alors forcément, avant cette rencontre décisive, le milieu français a tenu à apporter son soutien à ses anciens coéquipiers. Et ce dernier croit en la qualification en finale.

«Ce sera un match très difficile. Le Bayern a une équipe implacable qui joue avec une grande intensité. Ils sont à nouveau à un autre niveau. C'est à Lyon de faire son meilleur match. Tout le match consistera à défendre ensemble, à essayer ensemble, à travailler ensemble. Dans un match comme celui-ci, tout est possible, a-t-il expliqué à Sport Bild avant de parler de deux hommes clés selon lui. Vous avez vu pendant le match contre Manchester City qu'on joueur comme Moussa Dembélé peut faire le différence sur une ou deux actions. Et Houssem Aouar peut aussi la faire pour gagner le match. Ça sera décisif.» Alors quelle équipe rejoindre le PSG en finale ? Réponse dans quelques heures...