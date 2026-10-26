OM : Amine Harit raconte les coulisses du vestiaire après la remontée du Havre

Le soulagement de la victoire a rapidement laissé place à la colère dans les rangs de l’OM. Alors que les Marseillais semblaient se diriger vers un succès tranquille après avoir mené 4-0, les trois buts inscrits par Le Havre ont complètement relancé la rencontre (4-3). Une fin de match qui a provoqué une véritable onde de choc au sein du vestiaire olympien. Après la rencontre, Amine Harit n’a pas caché son amertume, estimant que son équipe avait réalisé 70 très bonnes minutes avant de perdre le fil. « C’est un manque d’humilité. Parfois, à se voir trop beaux, on est rappelés à l’ordre. Moi, par le passé, j’ai vécu une situation pareille, mais j’étais dans le camp inverse et on était revenus à 4-4. Donc, je sais très bien que tant que le match n’est pas fini, si on peut tuer le match, il faut le faire jusqu’au bout. Je pense que c’est une bonne leçon pour tout le groupe ce soir », a reconnu le milieu offensif, qui considère cette frayeur comme une leçon nécessaire pour l’ensemble du groupe.

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Les déclarations d’Himad Abdelli et de Bruno Genesio avaient déjà donné le ton après le coup de sifflet final. L’homme du match avait dénoncé un relâchement inadmissible, rappelant que l’OM ne pouvait pas se permettre de prendre trois buts après avoir compté quatre longueurs d’avance. L’international algérien avait également ciblé les remplaçants, estimant qu’ils n’avaient pas apporté l’intensité nécessaire pour maintenir la maîtrise marseillaise. Un constat partagé par Harit, qui a toutefois refusé de pointer du doigt certains joueurs en particulier. « Je ne suis pas là pour pointer du doigt qui que ce soit. Je pense qu’il y a eu des manques, c’est sûr. Après, c’est une piqûre de rappel pour les entrants, mais aussi pour ceux qui ont joué. Parce que, nous aussi, on doit comprendre qu’à 4-0, ce n’est pas fini », a-t-il insisté, soulignant que tout le monde devait rester concentré jusqu’au bout.

Keyliane Abdallah en a déjà fait les frais

Dans le vestiaire, les joueurs ont d’ailleurs pris le temps de se dire les choses. « On s’est dit les choses, bien sûr. Dans ces moments-là, c’est le moment de dire les choses, de taper du poing sur la table et de faire comprendre que le football, ça se respecte, comme je l’ai dit. Pour ceux qui n’ont jamais vécu une situation comme ça, il faut qu’ils comprennent que si on ne respecte pas le football, il peut être très cruel derrière », a ajouté Harit. Bruno Genesio, lui, n’a pas attendu pour passer à l’action.

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Très remonté contre l’attitude de certains jeunes joueurs, l’entraîneur avait annoncé des sanctions après la rencontre, dénonçant notamment un manque d’engagement et d’humilité. Keyliane Abdallah en a déjà fait les frais. Il ne devrait donc pas être dans le groupe le week-end prochain pour la réception de Toulouse, et il faut donc voir s’il reviendra pour le choc européen sur la pelouse du Bayer Leverkusen, alors que l’OM défiera Lens trois jours plus tard. Nouhoum Kamissoko, également visé par les critiques, est pour l’instant resté dans le groupe professionnel.