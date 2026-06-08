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Real Madrid : Florentino Pérez annonce la couleur après sa réélection

Par Allan Brevi
1 min.
Florentino Pérez @Maxppp

Alors qu’il a été réélu à la présidence du Real Madrid jusqu’en 2030 face à Enrique Riquelme, Florentino Pérez a affiché sa détermination à poursuivre son projet à la tête du club madrilène. Lors de son discours de victoire, le dirigeant espagnol s’est félicité du soutien reçu de la part des socios et a promis de continuer à défendre les intérêts de l’institution. « Je suis toujours là. Les socios me connaissent. Je suis ici pour défendre le Real Madrid », a-t-il notamment déclaré, assurant vouloir poursuivre la quête de nouveaux titres dans les années à venir.

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Pérez a également mis en avant les symboles de la puissance actuelle du club, se disant fier du Santiago Bernabéu, qu’il considère comme « le meilleur stade du monde », mais aussi de disposer des « meilleurs joueurs du monde ». Le président madrilène s’est par ailleurs réjoui du retour annoncé de José Mourinho, qu’il a présenté comme « l’un des meilleurs entraîneurs du monde » et un véritable homme du Real Madrid. « Avec moi comme président, le Real Madrid a été, est et restera toujours le club de ses socios », a-t-il conclu, réaffirmant son attachement au modèle historique du géant espagnol.

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