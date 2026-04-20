Le PSG tente un nouveau pari à la Matvey Safonov !

Après avoir recruté Matvey Safonov au FK Krasnodar à l’été 2024 contre un chèque de 20 millions d’euros, le Paris Saint-Germain pourrait refaire ses courses du côté de la Russie. En effet, selon Championnat le club francilien s’intéresse à Aleksey Batrakov, milieu offensif de 20 ans évoluant du côté du Lokomotiv Moscou. Révélation de la saison dernière où il avait inscrit 14 buts et délivré 7 passes décisives il avait porté les Cheminots et est considéré comme l’un, si ce n’est le meilleur joueur du championnat.

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«C’est assurément une superstar ! Un joueur fantastique ! On n’avait pas eu de tels joueurs depuis longtemps. Peut-être seulement Khvicha Kvaratskhelia. Et il n’a pas seulement joué en RPL, mais à Naples. J’avoue que c’est la dernière saison de Batrakov en Russie. Peut-être même ses derniers mois», avait confié à Sport-Express le président historique du Lokomotiv Moscou Ilya Gerkus en début de saison.

Une clause libératoire abordable mais pas encore de négociations

Deuxième meilleur buteur et deuxième meilleur passeur du championnat avec 13 buts et 8 passes décisives, Aleksey Batrakov réalise un exercice plein et ses performances n’ont pas été inaperçues. Alors que son nom est revenu du côté du FC Porto ou du Napoli, il est aussi arrivé du côté du Paris Saint-Germain selon le média russe. Ainsi, les Franciliens auraient pris des renseignements et des négociations pourraient avoir lieu. Sous contrat jusqu’en juin 2029 avec le club moscovite, il dispose par ailleurs d’une clause libératoire de 16 millions d’euros. Un montant accessible pour des grosses écuries comme le club francilien.

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Néanmoins son agent Vladimir Kuzmichev avait calmé le jeu il y a quelques jours : «il m’est difficile de dire si des représentants du PSG se rendront à Moscou. L’intérêt de plusieurs grands clubs n’est un secret pour personne. L’information circule régulièrement dans la presse. Nous pourrons être plus précis après une prise de contact directe avec le Lokomotiv. Nous pourrons alors nous prononcer avec plus ou moins de certitude.» Est-ce que le Paris Saint-Germain passera à la vitesse supérieure ? Difficile à dire pour le moment, mais en Russie la rumeur ne fait que gonfler depuis plusieurs semaines.

Joueur technique, décisif et polyvalent, car il peut évoluer comme meneur de jeu, relayeur ou ailier droit, Aleksey Batrakov dispose d’un profil qui pourrait plaire à Luis Enrique. «Il a l’âge et la forme pour faire ce transfert. Si l’on parle du Paris Saint-Germain, et on sait qu’il n’y a pas de fumée sans feu, je pense que cette équipe correspond au style de Batrakov», a déclaré Aleksey Gasilin ancien joueur du Zenit Saint-Pétersbourg sur le plateau de Match TV. Les prochaines semaines permettront sûrement d’y voir plus clair.