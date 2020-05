Ligue 1 : Kylian Mbappé élu meilleur buteur, Angel Di Maria meilleur passeur

La Commission des Compétitions a homologué les passeurs et les buteurs pour la saison 2019/2020 de Ligue 1 Conforama. Il n’en fallait qu’un, la Ligue a donc tranché. Et c’est Kylian Mbappé, pour la deuxième fois consécutive, qui vient d’être élu meilleur buteur du championnat de France 2019 - 2020. Après sa victoire indiscutable de l’an passé (33 buts en 29 matches contre 22 buts en 38 matches pour Nicolas Pépé), son triomphe de cette année a forcément un goût bien plus amer pour la concurrence.

Car si le Parisien a fait une saison de très haut niveau, c’est aussi le cas de Wissam Ben Yedder. En effet, après vingt-huit journées, les deux hommes ont inscrit le même nombre de buts : 18. Mais au lieu de les classer premiers ex-aequo, comme cela pu exister dans le passé, l’histoire retiendra que Mbappé a décroché seul le précieux sésame. Une décision justifiée par un point de règlement stipulant que Ben Yedder « a moins marqué dans le jeu que Kylian Mbappé (15 fois contre 18). » Le podium est complété par le Lyonnais Moussa Dembélé et ses 16 réalisations, alors que c'est un autre Parisien qui rafle le titre honorifique de meilleur passeur. Angel Di María arrive en tête du classement, avec 14 passes décisives délivrées au cours de la saison. Il devance le Monégasque Islam Slimani et le Brestois Yoann Court, auteurs de sept passes chacun.