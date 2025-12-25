Menu Rechercher
CAN 2025 : Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé attendus pour Maroc-Mali

Par Hanif Ben Berkane
Kylian Mbappé @Maxppp
Ce mercredi, les suiveurs de la CAN ont pu voir un invité de marque lors de la rencontre entre l’Algérie et le Soudan. Zinédine Zidane était présent en tribunes pour observer la grande première de son fils Luca Zidane en match de Coupe d’Afrique. Et après Zidane, deux autres stars françaises pourraient faire une apparition remarquée lors d’un match de CAN.

Selon les informations du média marocain le360, Kylian Mbappé est attendu pour assister à la rencontre entre le Maroc et le Mali. C’est aussi le cas du Ballon d’or Ousmane Dembélé qui pourrait venir suivre d’autres matches. Les deux attaquants des Bleus ont été invités et sont très amis avec Achraf Hakimi.

Pub. le - MAJ le
