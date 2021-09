AS Monaco - OM : la réaction à chaud de Bamba Dieng

Auteur d'une incroyable prestation à l'occasion de la victoire de l'Olympique de Marseille sur le terrain de l'AS Monaco (2-0), Bamba Dieng (21 ans) a fêté sa première titularisation de la saison par un doublé permettant aux hommes de Jorge Sampaoli de monter sur le podium de la Ligue 1. Très actif sur le front de l'attaque marseillaise, le jeune attaquant sénégalais a par ailleurs touché les montants de l'ASM à deux reprises et a fait oublier l'absence de Dimitri Payet ce soir.

Élu homme du match par notre rédaction, Bamba Dieng s'est exprimé au micro de Canal+ à l'issue de la rencontre : «je suis content de la prestation, je remercie toute l'équipe et le coach de m'avoir fait confiance. Je savais que je pouvais le faire. On m'a dit de me calmer et finalement c'est arrivé, je les ai mis. J'aime bien Marseille.»