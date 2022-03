Man United : Cristiano Ronaldo de retour à l'entraînement

La suite après cette publicité

The star is back. Sur fond de tension à Manchester United, Cristiano Ronaldo (37 ans) a fait son retour au centre d'entraînement des Red Devils afin de retrouver le pré avec ses partenaires, comme le rapporte The Sun. L'international portugais (184 capes, 115 buts) a en effet manqué le derby de Manchester (largement remporté par City, 4-1) alors qu'il était officiellement blessé.

Car en coulisses, l'ancien attaquant du Real Madrid ou encore de la Juventus se serait rendu au Portugal, d'où son absence face aux Cityzens. Ce qui a d'ailleurs mis le vestiaire de MU en ébullition. Pour ne rien arranger, les reproches des hommes de Ralf Rangnick à CR7 seraient nombreux. Reste maintenant à savoir comment Cristiano Ronaldo a été accueilli par ses coéquipiers à Carrington. Ambiance.