Pays-Bas - France : Adrien Rabiot n’a pas apprécié le but concédé

Présent au micro de TF1 après la victoire des Bleus (2-1) face aux Pays-Bas, Adrien Rabiot a savouré la qualification des siens pour le prochain Euro, organisé en Allemagne du 14 juin au 14 juillet. Pour autant, le milieu de terrain de la Juve a affiché une certaine frustration sur le but concédé par l’équipe de France en fin de rencontre.

«Comptablement c’est parfait mais ce but fait tâche. On est perfectionnistes. C’est une très bonne équipe. On a la qualification en poche, tout le monde est content. On va savourer cela dans le vestiaire». Un discours ambitieux et plutôt rassurant à quelques mois de disputer l’Euro…