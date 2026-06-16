Dino Toppmöller évoque le mercato estival du RC Lens
Fraichement nommé à la tête du RC Lens, Dino Toppmöller a été présenté à la presse en compagnie du directeur général du club artésien Benjamin Parrot et du directeur sportif Jean-Louis Leca. S’il a balayé tous les sujets liés à son arrivée et son ambition pour la saison à venir, le technicien allemand de 45 ans a brièvement évoqué le mercato.
A l’écouter, il n’aura aucune demande spécifique de joueur et sera à l’écoute d’une cellule de recrutement lensoise qui a fait ses preuves ces derniers mois. « Je ne vais pas dire : ''je veux tel ou tel joueur’'. J’ai confiance en la cellule de recrutement de Jean-Louis Leca. Si on voit les transferts faits récemment, ça veut dire qu’il y a un top travail derrière. On va se mettre ensemble, on va discuter. » Voilà qui promet.
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