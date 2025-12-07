Le FC Lorient veut se restructurer avec plusieurs anciens Lyonnais

Ce dimanche, le FC Lorient reçoit l’OL pour le compte de la 15e journée de Ligue 1. Une rencontre importante pour les Merlus, qui se battent pour leur maintien en Ligue 1 cette saison. En parallèle, le club breton travaille pour mettre toutes les chances de son côté pour le reste de la saison. En ce sens, une idée est en train de germer dans l’esprit des dirigeants depuis quelques semaines : une restructuration de leur secteur sportif. En ce sens, les Merlus souhaiteraient prendre de nombreuses décisions selon nos informations.

Arnaud Tanguy, actuel directeur général, pourrait, selon nos informations, en faire les frais. En parallèle, Laurent Koscielny, qui occupe actuellement le poste de directeur sportif, pourrait être promu directeur technique. Ce qui fait que Lorient souhaiterait engager un directeur sportif et un remplaçant à Arnaud Tanguy. Pour succéder ce dernier, l’un des noms qui revient avec insistance est celui de Laurent Prud’homme qui occupait ce poste à Lyon, il y a encore quelques mois. Pour le poste de directeur sportif, David Friio, également passé par l’OL, est présent dans la short-list. Même si d’autres profils sont à l’étude, le FC Lorient pourrait bien se donner un coup de lifting à la lyonnaise dans les prochaines semaines !