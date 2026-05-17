Albert Riera n’est plus l’entraîneur de Francfort
Vingt-quatre heures après la fin de la saison de Bundesliga, Francfort a décidé de tourner la page Albert Riera. L’entraîneur espagnol et le club francfortois ont convenu d’un accord pour mettre un terme à leur collaboration. Arrivé le 2 février dernier en Allemagne, il n’aura coaché que 14 matchs sur le banc de l’Eintracht pour un total de 4 victoires, 5 nuls et 5 défaites. Tenu en échec samedi par Stuttgart (2-2), Francfort a terminé 8e du championnat allemand et ne disputera donc aucune compétition européenne la saison prochaine.
Wir wünschen allen dreien für ihre private wie berufliche Zukunft alles Gute! 🙏
ℹ️ Zur Meldung:
#SGE
« L’Eintracht Francfort, son entraîneur principal Albert Riera ainsi que ses entraîneurs adjoints Pablo Remon Arteta et Lorenzo Dolcetti ont convenu d’un commun accord de mettre fin à leur collaboration avec effet immédiat », a communiqué Francfort sur son site officiel.
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