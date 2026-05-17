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Albert Riera n’est plus l’entraîneur de Francfort

Par Kevin Massampu
1 min.
Albert Riera @Maxppp

Vingt-quatre heures après la fin de la saison de Bundesliga, Francfort a décidé de tourner la page Albert Riera. L’entraîneur espagnol et le club francfortois ont convenu d’un accord pour mettre un terme à leur collaboration. Arrivé le 2 février dernier en Allemagne, il n’aura coaché que 14 matchs sur le banc de l’Eintracht pour un total de 4 victoires, 5 nuls et 5 défaites. Tenu en échec samedi par Stuttgart (2-2), Francfort a terminé 8e du championnat allemand et ne disputera donc aucune compétition européenne la saison prochaine.

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Eintracht Frankfurt
Eintracht Frankfurt und Cheftrainer Albert Riera sowie die Co-Trainer Pablo Remon Arteta und Lorenzo Dolcetti haben sich einvernehmlich mit sofortiger Wirkung auf eine Beendigung der Zusammenarbeit verständigt.

Wir wünschen allen dreien für ihre private wie berufliche Zukunft alles Gute! 🙏

ℹ️ Zur Meldung:

#SGE
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« L’Eintracht Francfort, son entraîneur principal Albert Riera ainsi que ses entraîneurs adjoints Pablo Remon Arteta et Lorenzo Dolcetti ont convenu d’un commun accord de mettre fin à leur collaboration avec effet immédiat », a communiqué Francfort sur son site officiel.

Pub. le - MAJ le
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