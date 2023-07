Le prix que demande maintenant le PSG pour Kylian Mbappé

La suite après cette publicité

Le feuilleton bat son plein. Mais cette fois, par rapport aux étés précédents, les rôles se sont inversés. C’est le PSG qui veut que Kylian Mbappé parte, et le joueur veut rester. Et on comprend les Parisiens, puisque si le Français reste une saison de plus à Paris, il partira gratuitement dans un an, et le champion de France devrait ainsi faire une croix sur un joli montant.

Sans parler de la difficulté à bâtir un projet sportif cohérent en sachant que le meilleur joueur de l’équipe partira dans un an. Le PSG cherche ainsi à faire pression sur le joueur, allant même jusqu’à le menacer de rester en tribunes toute la saison. Une solution extrême et qui n’a pas tant de chances que ça d’être appliquée, mais qui montre à quel point le PSG souhaite que le Français fasse ses valises dès maintenant.

À lire

PSG : les 6 clubs qui veulent Kylian Mbappé

Le Real Madrid compte ses sous

Comme l’explique le quotidien L’Equipe, la direction francilienne a même fixé un prix à l’ancien Monégasque. Le PSG veut récupérer au moins 150 millions d’euros. Une somme conséquente, mais qui s’approche des 180 millions d’euros déboursés pour ses services à l’époque.

La suite après cette publicité

Un montant que les dirigeants madrilènes n’ont cependant pas l’intention de débourser selon la presse ibérique, puisque les Merengues savent qu’ils pourront l’avoir gratuitement dans un an, d’autant plus que comme l’explique AS, pour Mbappé, c’est le Real Madrid ou rien. Le club présidé par Florentino Pérez se sait en position de force et pourrait attendre la fin août pour passer à l’attaque face à un PSG dos au mur et faire baisser cette somme de 150 millions d’euros de manière conséquente…