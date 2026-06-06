Dro Fernandez est déjà à un tournant au PSG

Moins de six mois de présence et déjà champion d’Europe. Dro Fernández ne doit pas regretter son choix d’avoir rejoint le Paris Saint-Germain cet hiver pour 8 M€. Il a déjà touché au Graal, sans être une pièce majeure certes. Il n’a même pas joué la finale et n’a disputé au total que trois minutes lors du barrage retour contre Monaco durant la campagne européenne des Parisiens. Cela suffit pour en faire un champion d’Europe.

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Durant cette C1, il aura davantage joué avec le FC Barcelone (59 minutes contre l’Olympiakos durant la phase de groupes) qu’avec son nouveau club, alors que, paradoxalement, il est parti de Catalogne en quête de plus de temps de jeu. Fernandez ne se faisait guère d’illusions en arrivant en France. Il vient d’abord pour apprendre au milieu d’un vestiaire déjà constitué de champions, et profiter des minutes que Luis Enrique lui accorde.

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Le PSG attend plus

Il a eu l’occasion de s’illustrer en Ligue 1 avec tout de même 12 apparitions (682 minutes) pour un but marqué, toujours dans un registre de milieu offensif, mais pas toujours avec le même niveau de constance. Son physique encore frêle s’est parfois fait sentir dans notre championnat. C’est désormais la grande question qui se présente devant lui. Sera-t-il en capacité de franchir le palier nécessaire dans les prochains mois ?

Sport se pose la question ce samedi car c’est aussi une interrogation en interne au club. « Au PSG, ils n’attendent plus le garçon arrivé de La Masia. Ils attendent le joueur capable de rivaliser pour une place parmi les meilleurs », dévoile le quotidien catalan. En d’autres termes, le staff parisien espère retrouver à la rentrée un joueur plus mature, prêt à entrer dans la rotation avec plus de consistance que lors de ses premiers mois.