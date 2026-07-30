Le PSG ne lâche pas Rayan !
Toujours en quête d’un renfort offensif, le PSG de Luis Enrique n’a pas abandonné la piste menant à Rayan selon la presse anglaise. Le Brésilien pourrait être un dossier accessible après la vente de Barcola.
Le Paris Saint-Germain continue d’explorer le marché pour renforcer son secteur offensif. Alors que l’avenir de Bradley Barcola reste toujours aussi flou et incertain, l’ancien Lyonnais n’ayant toujours pas prolongé son contrat malgré les discussions engagées, le club de la capitale prépare l’avenir. Dans le même temps, le PSG a récemment refermé le dossier Yan Diomandé, publiant même un communiqué pour expliquer son retrait des négociations.
Si plusieurs profils sont étudiés, un nom prend de l’épaisseur ces dernières heures. Selon les informations de The Sun, le PSG fait partie des clubs les plus intéressés par Rayan, le phénomène brésilien de Bournemouth. Arrivé seulement en janvier sur la côte sud de l’Angleterre, le joueur de 19 ans a impressionné au point d’être rapidement appelé avec la sélection brésilienne, suscitant désormais l’intérêt des plus grands clubs européens.
Un profil très apprécié
Le quotidien britannique explique que le Real Madrid, le Bayern Munich, Arsenal, Liverpool et le PSG suivent tous de très près la situation du jeune ailier. Liverpool, où l’ancien entraîneur de Bournemouth Andoni Iraola apprécie particulièrement son profil, estime même qu’il s’intégrerait parfaitement dans son système offensif. Les Reds continuent toutefois de privilégier Bradley Barcola comme priorité.
De son côté, le PSG disposerait d’un sérieux avantage financier. Toujours selon The Sun, le club parisien n’aurait aucune difficulté à s’aligner sur les exigences de Bournemouth, notamment si un départ de Bradley Barcola venait à se concrétiser dans les prochaines semaines. De quoi annoncer une bataille particulièrement féroce entre les plus grands cadors européens pour tenter de convaincre l’un des plus grands talents brésiliens de sa génération.
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