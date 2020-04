L'OMS préconise de ne pas disputer l'Euro 2021 !

La pandémie liée au Coronavirus a fait plus de 100 000 morts dans le monde. Le monde a basculé depuis quelques mois dans un confinement total et le sport a été lui aussi totalement chamboulé. Quasiment plus aucune compétition n'a lieu depuis la mi-mars. Si certains championnats européens luttent pour terminer leur saison, quitte à jouer à huis clos, l'UEFA tente quoi qu'il en coûte de terminer la Ligue des Champions quitte à jouer au moins d'août.

Mais l'OMS (Organisation Mondial de la Santé) préconise une solution qui pourrait plomber les ambitions de l'UEFA. En effet, Veja vient de lancer une petite bombe. Selon ce média brésilien deux épidémiologistes de l'OMS ont, dans une conférence téléphonique privée avec l'UEFA, recommandé de ne pas reprendre les compétitions internationales avant la fin de l'année 2021. L'OMS indique qu'une nouvelle flambée des contaminations du Coronavirus est à prévoir en Europe dans les prochains mois et que les conséquences pourraient être encore plus catastrophiques que la première vague, surtout si l'on prend en compte qu'aucun vaccin ne risque d'être disponible avant plusieurs mois.

Les compétitions européennes suspendues jusqu'à la fin de l'année 2021 ?

Une telle décision, si elle venait à être prise, viendrait à annuler toutes les compétitions nationales pendant 18 mois et repousser deux éditions de la Ligue des Champions. Pire, l'Euro 2020, déjà reporté d'un an pourrait être purement et simplement annulé. La fédération européenne de football, qui connaît mieux que personne les enjeux financiers d'une telle décision, devrait ne pas retenir cette préconisation, d'autant qu'elle n'a aucun compte à rendre à l'OMS. Le cabinet de conseil KMPG estime à 4,1 milliards d'euros la perte sèche si aucun championnat ne reprend dans les prochains mois. Un montant qui serait alors bien plus important si le football professionnel ne reprend pas ses droits dans les prochaines semaines. L'UEFA doit d'ailleurs se réunir dans les prochains jours pour annoncer son calendrier pour les mois à venir. Nul doute qu'il ne devrait y avoir aucune mention des recommandations de l'OMS...