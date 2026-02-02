Othmane Maamma va finir la saison à Watford malgré de nombreux prétendants

Ces dernières heures, nous vous révélions que le LOSC et Nantes s’intéressaient fortement à Othmane Maamma, l’ailier marocain de Watford. Oui mais voilà, malgré les convoitises, le talent de 20 ans, considéré comme un élément indispensable dans le dispositif des Hornets, ne va pas bouger lors de cette fenêtre hivernale. En effet, d’après nos dernières indiscrétions, le club de Championship veut garder son joueur. Malgré le travail effectué par son représentant et de nombreuses approches, aucun mouvement ne sera donc possible.

Toujours d’après nos indiscrétions, Monaco et l’AS Roma ont également manifesté leur intérêt. Le club italien avait même formulé une proposition verbale autour d’un prêt payant d’1M€ et d’une option d’achat de 14M€. En vain, Watford ne veut pas le laisser partir. Déterminé à l’idée de participer à la prochaine Coupe du Monde, l’intéressé pourra toutefois se consoler au regard de son temps de jeu important dans son club actuel.