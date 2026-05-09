L’OM a trouvé un accord avec Grégory Lorenzi

L’Olympique de Marseille traverse une tempête institutionnelle et sportive qui semble ne plus finir. Entre une décevante septième place en Ligue 1 et l’absence quasi actée de Coupe d’Europe la saison prochaine, le club est plongé dans un marasme profond. Cette crise de résultats s’accompagne d’une perte de contrôle sur l’effectif, comme l’a illustré la récente mise au vert à la Commanderie. Censés se remobiliser, les joueurs ont transformé ce rassemblement en véritable "colonie de vacances", en retournant leurs chambres et en asphyxiant la chambre d’un dirigeant avec un extincteur, témoignant d’un vestiaire en totale déconnexion avec l’urgence de la situation.

La suite après cette publicité

Face à ce champ de ruines, la quête d’un nouveau patron pour le secteur sportif est devenue la priorité absolue de la future direction. Medhi Benatia, qui avait déjà acté sa fin de mission dès le mois de février dernier, est resté jusqu’en fin de saison et Stéphane Richard, le président phocéen qui entrera en fonction début juillet, s’active pour trouver son remplaçant. Sans pilote à bord pour dessiner les contours de la saison prochaine, l’OM se devait de frapper un grand coup pour restaurer une autorité et une vision technique qui font cruellement défaut depuis l’éviction de Pablo Longoria et le départ programmé de Benatia.

Grégory Lorenzi débarque à l’OM

Sauf retournement de situation de dernière minute, c’est Grégory Lorenzi qui devrait endosser ce rôle de sauveur. Le désormais ex-directeur sportif de Brest, courtisé par plusieurs grands clubs, a finalement cédé aux sirènes marseillaises après avoir longuement hésité avec l’offre de l’OGC Nice. Si la proposition financière de l’OM s’est avérée plus lucrative, c’est avant tout la dimension et l’ambition du projet olympien qui ont fait pencher la balance. Très excité à l’idée de relever ce défi monumental, Lorenzi voit en Marseille le tremplin idéal pour confirmer ses exploits brestois à une échelle supérieure.

La suite après cette publicité

Le dirigeant de 42 ans ne viendra pas seul pour mener cette révolution, puisqu’il devrait être accompagné de son frère, Yannick Lorenzi, avec qui il formait déjà un binôme efficace en Bretagne. Actuellement, les deux parties règlent les dernières formalités administratives et un accord verbal a déjà été trouvé. Ce recrutement marque la première pierre du nouveau projet porté par Stéphane Richard, avec l’espoir que la rigueur et le flair de Lorenzi parviennent enfin à ramener de l’ordre dans un club qui ne demande qu’à se reconstruire sur des bases saines.