Benfica veut tenter le joli coup Diego Costa

On l'a un peu oublié ces dernières semaines, mais Diego Costa est toujours libre. L'attaquant hispano-brésilien de 32 ans a quitté l'Atlético lors du dernier mercato estival, trouvant un accord avec les dirigeants colchoneros pour mettre fin à son contrat. On a notamment parlé de lui dans plusieurs gros clubs européens, mais surtout au Brésil, où plusieurs clubs comme Palmeiras étaient intéressés. Seulement, en Espagne, on expliquait que le principal concerné souhaitait rester dans un championnat compétitif. Exit donc la possibilité de le voir revenir au Brésil, ou même signer dans un club du Golfe contre une belle rémunération. Autre souci, l'Atlético avait inclus une clause de pénalité de 15 millions d'euros en cas de signature dans un club disputant la Ligue des Champions. Ces derniers jours, on n'avait pas vraiment de nouvelles concernant l'avenir du natif de Lagarto. Jusqu'à ce que Goal Espagne dévoile une petite bombe ce mardi.

D'après le média, Benfica est devenu une option très sérieuse pour l'attaquant international espagnol, parti au Brésil pour régler des questions personnelles. Le club lisboète lui a fait une proposition avec un salaire de 3 millions d'euros net par saison, en plus d'une prime à la signature de 3 millions d'euros à la signature. Des émoluments conséquents pour le championnat portugais. Le buteur est séduit par la proposition des Aigles, malgré la situation difficile de l'écurie entraînée par Jorge Jesus actuellement, quatrième en championnat. Il reste quelques détails à régler, portant sur la durée du contrat notamment, et si toutes les parties sont d'accord, l'ancien du Sporting et de l'Atlético, entre autres, défendra les couleurs de Benfica à partir de la saison prochaine.