Serie A : double buteur, Leonardo Balerdi sauve l’AS Roma à Naples

Dans le traditionnel Derby du Soleil, le Napoli et l’AS Roma se sont livrés un match complètement fou (3-3), ce samedi, lors de la 8e journée de Serie A. Les hommes de Massimiliano Allegri ont d’abord pris les devants grâce à un superbe retourné acrobatique d’André-Frank Zambo Anguissa (28e), avant que Scott McTominay ne double la mise de la tête au retour des vestiaires (48e). Mais Matías Soulé a relancé les débats d’une magnifique frappe du gauche (69e), avant que McTominay ne redonne l’avantage aux siens d’un tir puissant à l’entrée de la surface (80e).

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L’AS Roma n’a toutefois jamais abdiqué. Leonardo Balerdi a d’abord remis les deux équipes à égalité d’une tête sur un centre de Wesley (83e), avant de récidiver pour arracher un nul spectaculaire dans les derniers instants. Malgré leurs deux buts d’avance, les Napolitains laissent donc filer de précieux points devant leur public, au terme d’une rencontre riche en rebondissements.