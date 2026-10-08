OM : le mois de tous les dangers

Attention danger ! Après un début de saison raté, avec quatre défaites consécutives en Ligue 1 pour une seule victoire (lors de la 1ère journée face à Strasbourg), la sonnette d’alarme a été tirée par un Bruno Genesio inquiet, surtout désireux que le propriétaire Frank McCourt sorte du bois pour couvrir les mauvais résultats olympiens. Cela n’arrivera pas, et Bruno Genesio devra se contenter de l’indulgence médiatique autour de ce début de saison calamiteux. Indulgence logique au regard du mercato olympien (0 recrue) et du calendrier affronté.

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En effet, l’OM a joué contre l’AS Monaco, le Paris FC, Rennes et le PSG, soit quatre équipes nichées parmi le top 6 du classement actuel, à l’aube de la 6e journée de L1. Clairement, l’OM ne fait pas la course avec ces équipes-là cette saison, handicapé par son effectif rabougri et un manque réel de talent individuel. Par contre, l’équipe phocéenne doit se montrer supérieure à la deuxième moitié du classement, qu’elle va rencontrer au cours d’un mois d’octobre qui va permettre de véritablement jauger les ambitions marseillaises.

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Un effectif amoindri pour un marathon de matches

Ainsi, c’est à Troyes que l’OM se doit de lancer sa saison, dimanche soir, mais Bruno Genesio a accumulé les mauvaises nouvelles durant la trêve, avec les blessures de Gouiri et Højbjerg, deux titulaires, mais aussi de Cornelius (qui ne rejouera pas avant 2027) et d’Abdelli (touché à la cheville, mais qui a rejoué mardi face au Niger). À cela s’ajoute la suspension de Timothy Weah, et des défenseurs aux états de forme incertains comme Aguerd et Egan-Riley. La composition d’équipe de l’OM risque ainsi d’être totalement inédite face à Troyes, et rien ne laisse présager un match facile.

C’est un enchaînement de huit matchs en 28 jours qui attend un Olympique de Marseille affaibli et en quête de résultats. Car la Ligue Europa va s’intercaler, avec des matchs contre l’Olympiakos (à domicile) et Sturm Graz (à l’extérieur), alors qu’Angers, qui réalise un bon début de saison, et Le Havre seront au programme du mois d’octobre. Alors qu’une possible démission de Genesio a plusieurs fois été évoquée au regard de la différence entre le projet vendu et la réalité des faits, c’est bien cette série de rencontres qui pourrait décider du destin de l’OM cette saison.