LIVE spécial PSG-Real Madrid

A quelques heures du choc PSG-Real Madrid prévu mardi soir à 21h au Parc des Princes, retrouvez la team Foot Mercato avec Max Franco Sanchez notre spécialiste Liga, le rédacteur en chef de Foot Mercato Sébastien DENIS, ainsi qu'Aurélien Léger-Moëc et Hanif Ben Berkane. Sans oublier les invités de la soirée à savoir Hadrien Grenier (pour le PSG) et Pablo Gallego (pour le Real Madrid) pour parler de ce choc tant attendu. Au programme, Karim Benzema, Kylian Mbappé, l'avenir de Mauricio Pochettino, le onze possible des deux équipes mais aussi les dernières indiscrétions autour de la rencontre.

