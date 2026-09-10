LdC : les grosses émotions de Ruben Aguilar après la victoire de Lens contre le Slavia Prague

Ce jeudi soir, Lens a créé la sensation en venant à bout du Slavia Prague (3-2) malgré l’avantage des Tchèques au moment d’entrer dans le temps additionnel. Ainsi, les Artésiens ont pu compter sur les réalisations tardives de Florian Thauvin (90e +1) et Ruben Aguilar (90e +3). Auteur du but de la victoire, l’ancien de Montpellier et Monaco a savouré au micro de Canal+ : «quand on porte ce logo, on se doit de s’investir à 100% même si on peut passer à côté de certains matches, mais au moins s’investir pour ce logo pour les supporters, le peuple lensois. Il n’y a que dans ce club qu’on peut vivre des émotions comme ça, c’est exceptionnel. Donc très fier ce soir.»

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Ruben Aguilar a eu également quelques pensées pour son ami Florian Thauvin, autre buteur de la soirée pour les Artésiens : «on est formé ensemble, ce soir on marque ensemble. Ce scénario on ne pouvait pas l’écrire, on prend et on kiffe, mais ça fait plaisir.» Enfin, il a eu un mot pour Mezian Mesloub, le jeune joueur de 16 ans qui a fait des dégâts dans la défense tchèque dés son entrée en jeu : «c’est un bon petit talent qu’on va devoir bien chouchouter, bien le faire travailler. On est très content pour lui, car il a fait une grosse rentrée.»