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Ligue 1

Le missile de Paris Brunner face à Strasbourg

Par Hanif Ben Berkane
1 min.
Paris Brunner @Maxppp
Strasbourg 1-1 Monaco

Paris Brunner continue d’impressionner en ce début de saison ! En grande forme avec l’AS Monaco, l’attaquant allemand a encore fait parler sa puissance et sa qualité de frappe ce samedi après-midi face à Strasbourg. Alors que les Monégasques étaient menés à la Meinau, le jeune buteur a remis son équipe sur les rails avec une frappe lointaine absolument folle, qui a surpris tout le monde.

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Déjà très en vue depuis le début de l’exercice, Paris Brunner confirme match après match son énorme potentiel. L’attaquant allemand de 20 ans, qui avait notamment marqué un doublé contre l’OM il y a quelques semaines, s’affirme progressivement comme l’une des grandes révélations du début de saison monégasque.

Pub. le - MAJ le
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