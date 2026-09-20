PSG, Luis Enrique : « on a vu un très bel OM »

Beaucoup considéraient l’issue de cet OM - PSG comme acquise, mais les champions d’Europe ont dû batailler pour aller décrocher les trois points sur la pelouse du Vélodrome (1-2). Une surprise ? Pas vraiment pour Luis Enrique, qui s’attendait à une rencontre difficile à Marseille. Au micro de Ligue1+, le coach parisien a souligné la qualité de son adversaire.

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«Ce que j’ai dit aux joueurs à la pause ? Rien de spécial à dire, je pense qu’on a gagné avec beaucoup de difficultés, tout le monde disait que c’était facile, mais jouer au Vélodrome, ce n’est pas facile. L’adversaire avait fait de très bonnes choses en première mi-temps, on s’est procuré moins d’occasions. En deuxième mi-temps, tout a changé, et on a fait une très belle deuxième période (…) On a vu un très bel OM, ils ont bien défendu, ils ont un très bon entraîneur, je suis sûr qu’ils vont améliorer (leurs résultats)». En attendant, l’OM est 17e de Ligue 1 ce soir.