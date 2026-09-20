Menu Rechercher
Commenter 9
Ligue 1

PSG, Luis Enrique : « on a vu un très bel OM »

Par Jordan Pardon
1 min.
Luis Enrique @Maxppp
Marseille 1-2 PSG

Beaucoup considéraient l’issue de cet OM - PSG comme acquise, mais les champions d’Europe ont dû batailler pour aller décrocher les trois points sur la pelouse du Vélodrome (1-2). Une surprise ? Pas vraiment pour Luis Enrique, qui s’attendait à une rencontre difficile à Marseille. Au micro de Ligue1+, le coach parisien a souligné la qualité de son adversaire.

La suite après cette publicité

«Ce que j’ai dit aux joueurs à la pause ? Rien de spécial à dire, je pense qu’on a gagné avec beaucoup de difficultés, tout le monde disait que c’était facile, mais jouer au Vélodrome, ce n’est pas facile. L’adversaire avait fait de très bonnes choses en première mi-temps, on s’est procuré moins d’occasions. En deuxième mi-temps, tout a changé, et on a fait une très belle deuxième période (…) On a vu un très bel OM, ils ont bien défendu, ils ont un très bon entraîneur, je suis sûr qu’ils vont améliorer (leurs résultats)». En attendant, l’OM est 17e de Ligue 1 ce soir.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (9)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
PSG
Marseille
Luis Enrique

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
PSG Logo Paris Saint-Germain
Marseille Logo Marseille
Luis Enrique Luis Enrique
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier