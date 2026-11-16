Espagne, Barça : gros coup dur pour Pau Cubarsí

Titularisé ce dimanche soir au stade Metropolitano lors du choc de Ligue des Nations face à l’Angleterre, Pau Cubarsí n’a pas disputé la seconde période. Fautif sur le penalty transformé par Harry Kane avant la pause, le défenseur central du FC Barcelone a été remplacé à la mi-temps par Dean Huijsen après avoir reçu un coup lui occasionnant une gêne à la hanche. Selon Sport, le sélectionneur Luis de la Fuente a choisi la prudence afin de ne prendre aucun risque avec l’intégrité physique du joueur en attendant des examens complémentaires.

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Cette sortie prématurée suscite une vive inquiétude en Catalogne, où l’arrière-garde d’Hansi Flick est déjà fortement éprouvée depuis le début de la saison. Défenseur le plus utilisé par le technicien allemand avec 1142 minutes au compteur, Cubarsí va être évalué par le staff médical blaugrana dès son retour pour écarter toute lésion grave. Si le club vient tout juste de récupérer Andreas Christensen et Eric García, et espère le retour prochain de Jules Koundé, la perte de son élément majeur pourrait contraindre le Barça à recruter cet hiver pour renforcer son secteur défensif.