Newcastle veut faire d’Erik ten Hag le troisième entraîneur le mieux payé de Premier League

Une semaine après le départ de Steve Bruce, Newcastle est toujours à la recherche de son entraîneur. Les rumeurs vont bon train concernant le poste, si certains médias affirmaient que Lucien Favre était la priorité des Magpies, le Daily Mail indique que ces derniers voudraient faire d’Erik ten Hag le troisième entraîneur le mieux payé de Premier League.

En effet, les dirigeants de Newcastle seraient prêts à lui offrir un salaire de 11 millions de livres net par an, soit environ 13 M€. Seul Pep Guardiola avec 20 millions de livres (environ 23 M€) et Jürgen Klopp avec 15 millions de livres (environ 17 M€) percevraient ainsi un salaire supérieur au sien. Erik ten Hag de son côté est bien à l’Ajax Amsterdam et ne serait pas très emballé à l’idée de rejoindre l’Angleterre.