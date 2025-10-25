Menu Rechercher
Ligue 1

OM : Benjamin Pavard présente ses excuses aux supporters

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
Pavard OM @Maxppp
Lens 2-1 Marseille

Voilà ce que l’on peut appeler une semaine noire pour Benjamin Pavard. Recruté en grande pompe dans les dernières heures du mercato estival, le champion du monde 2018 était censé apporter sa classe et son expérience à la défense de l’OM. Après des débuts encourageants, l’ancien du Bayern Munich a connu ses premières désillusions cette semaine. Fautif et malheureux sur les deux buts de la défaite sur la pelouse du Sporting CP ce mercredi en Ligue des Champions, Pavard a encore réalisé une rencontre cauchemardesque ce samedi à Lens.

La Minute OM
🙏 Benjamin Pavard 🇫🇷 présente ses excuses aux supporters marseillais. 🔵⚪️

"Cette défaite est pour moi, j'ai commis des erreurs et j'en prends l'entière responsabilité (...)".

#TeamOM #RCLOM
Gratifié d’un 2 dans nos notes du soir, le défenseur de 29 ans a été coupable d’une faute dans la surface qui a mené à un penalty avant de marquer contre son camp pour sceller la défaite des siens. Miné moralement, le joueur formé au LOSC a tenu à présenter ses excuses sur ses réseaux sociaux ce samedi soir : «Supporters Marseillais, Je suis désolé. Cette défaite est pour moi, j’ai commis des erreurs et j’en prends l’entière responsabilité. Quand on porte ce maillot, on se doit d’être irréprochable, et ce soir je ne l’ai pas été. Je vous promets que je vais tout donner pour regagner votre confiance et pour faire honneur à ce maillot. Merci pour votre soutien, même dans les moments difficiles. Nous allons nous relever, ensemble.»

Pub. le - MAJ le
