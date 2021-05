BON PLAN : le nouveau maillot domicile de la Juventus 2021-22 à prix réduit

Pour son dernier match de la saison en championnat d'Italie, la Juventus Turin a arraché sa qualification pour la Ligue des Champions. Cela ne vous a pas échappé, les joueurs turinois étrennaient pour la première fois leur toute nouvelle tenue domicile pour la saison 2021-22.

