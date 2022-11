Coupe du Monde 2022 : le Brésil a déjà trois solutions pour remplacer Neymar !

La suite après cette publicité

Quelques heures après avoir vu la Suisse se défaire péniblement du Cameroun (1-0), le Brésil affrontait la Serbie. Le choc du groupe G, remake d’une confrontation en phase de poules lors du dernier Mondial 2018 en Russie. Et comme il y a quatre ans, la Seleção s’est imposé 2 buts à 0. Leaders de leur groupe grâce à un doublé de Richarlison, les Auriverdes ont parfaitement lancé leur Coupe du Monde, même si les hommes de Tite ont mis du temps pour casser le verrou serbe, notamment après une première période très décevante.

Le Brésil reste optimiste

Malheureusement pour les quintuples champions du monde, et c’est devenu une habitude, l’état de santé de Neymar tient tout un pays en haleine. Sorti sur blessure à dix minutes du terme avec une intervention musclée de Milenkovic, le joueur du PSG a encore été salement touché à la cheville droite. En pleurs sur le banc, le Brésilien a fait revivre le cauchemar de ses nombreuses blessures aux chevilles à tout un pays. Quelques instants plus tard, le médecin de l’équipe, Rodrigo Lasmar, confirmait qu’il s’agissait bien d’une entorse, mais refusait de se prononcer concernant un éventuel forfait du joueur pour la suite du Mondial.

« Il avait une entorse à la cheville droite. Nous n’avons pas encore eu le temps de faire une évaluation plus approfondie, mais la cheville a un peu enflé. Il est important d'attendre les 24 premières heures, pour voir comment il réagit. Il faut juste être calme et patient. Neymar doit déclarer forfait pour le reste du tournoi ? Il est trop tôt pour le dire », a-t-il déclaré, avant de rajouter sur Globoesporte. « Il n’y a pas d’examen radiologique de prévu. Si le besoin s’en fait sentir, nous le ferons. Tout sera décidé en fonction de l’examen qui lui sera fait demain (aujourd’hui). Mais pour le moment, nous n’avons aucune réponse, il faut attendre. »

3 options en cas de coup dur

De son côté, le sélectionneur national, Tite, s’est montré beaucoup plus affirmatif. « Vous pouvez en être sûr : Neymar jouera la Coupe du Monde. Vous pouvez en être absolument sûr, Neymar jouera la Coupe du Monde. » Le principal intéressé est lui aussi sorti du silence et ne laissait pas transparaitre l’idée d’un possible forfait. « Un match difficile, mais c’était important de gagner. Félicitations à l’équipe, le premier pas est fait. Plus que 6 matches. » Si l’optimisme semble donc régner au sein de la Canarinha, il est quand même très peu probable que Neymar soit rétabli dans quatre jours, pour affronter la Suisse. Au Brésil, certains n’envisagent d’ailleurs pas de retour avant les huitièmes de finale. En attendant, si l’absence du numéro 10 est un coup dur, la Seleção dispose tout de même d’une belle armada offensive pour pallier le retrait du natif de Mogi dans Cruzes.

Globoesporte explique qu’ils sont trois à pouvoir évoluer à la place du Parisien au coeur du jeu, dans le 4-2-3-1 de Tite. Le grand favori est le Merengue Rodrygo. Hier, le Madrilène a remplacé Vinicius Junior sur le côté gauche, mais il est largement capable d’occuper le poste de numéro 10 comme son aîné. L’autre option serait Lucas Paqueta. Un choix qui ferait un autre heureux puisqu’il faudrait installer un nouveau joueur (Fred, Bruno Guimarães) aux côtés de Casemiro. Enfin, la dernière option existante mène au joueur de Flamengo Everton Ribeiro, même si le média local indique que celle-ci reste très improbable. Vous l’aurez compris, Neymar est un joueur indispensable de la Seleção, mais cette dernière est quand même bien équipée.