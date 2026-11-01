OL : Paulo Fonseca est de plus en plus proche du Sporting Portugal
Alors que le Sporting CP a fait de Paulo Fonseca son favori pour prendre la place de Rui Borges sur son banc, la presse portugaise indique que l’opération est de plus en plus proche de se concrétiser.
C’est une tendance qui prend de l’ampleur ces derniers jours. Le Sporting Portugal est très intéressé par Paulo Fonseca, l’entraîneur de l’Olympique Lyonnais. Malgré ses deux dernières victoires en championnat, le club lisboète souhaite changer d’entraîneur et mettre Rui Borges à la porte. Le coach rhodanien est vu, à Lisbonne, comme le remplaçant idéal pour relancer un Sporting troisième du championnat lusitanien, déjà à 9 points du leader Porto.
Samedi, le quotidien L’Equipe expliquait que Fonseca était bien la priorité du président du Sporting Frederico Varandas, prêt à offrir à l’entraîneur un salaire similaire à celui qu’il touche à l’OL, où il est sous contrat jusqu’en juin prochain. Les émoluments conséquents du coach - estimés entre 350.000 et 400.000 euros mensuels - sont d’ailleurs un problème pour les Lyonnais dans ces discussions pour une prolongation. Un départ ne serait donc pas forcément vu comme une catastrophe par les décideurs de l’OL…
Fonseca est très intéressé
Le média portugais Record en dit un peu plus ce dimanche. Le journal confirme ainsi des discussions entre le Sporting et l’entraîneur. La composante financière est à prendre en compte, puisqu’en plus du salaire assez élevé de Fonseca, il faudrait aussi dédommager l’Olympique Lyonnais et régler le licenciement de Rui Borges, qui a prolongé en mai dernier jusqu’en 2028.
La publication portugaise précise tout de même que l’opération est de plus en plus crédible et réalisable. Notamment parce que Paulo Fonseca estime que ce serait un excellent challenge pour lui, en plus d’être son club de cœur lorsqu’il était enfant. Une composante qui n’était pas forcément connue jusqu’ici. Les négociations entre les trois parties impliquées vont continuer dans les heures à venir…
En savoir plus sur
Nos dernières vidéos
Kylian Mbappé se fixe un nouvel objectif XXL, Donnarumma sous pression après ses dernières performances
Les plus lus
Explorer