OL : Paulo Fonseca est de plus en plus proche du Sporting Portugal

C’est une tendance qui prend de l’ampleur ces derniers jours. Le Sporting Portugal est très intéressé par Paulo Fonseca, l’entraîneur de l’Olympique Lyonnais. Malgré ses deux dernières victoires en championnat, le club lisboète souhaite changer d’entraîneur et mettre Rui Borges à la porte. Le coach rhodanien est vu, à Lisbonne, comme le remplaçant idéal pour relancer un Sporting troisième du championnat lusitanien, déjà à 9 points du leader Porto.

La suite après cette publicité

Samedi, le quotidien L’Equipe expliquait que Fonseca était bien la priorité du président du Sporting Frederico Varandas, prêt à offrir à l’entraîneur un salaire similaire à celui qu’il touche à l’OL, où il est sous contrat jusqu’en juin prochain. Les émoluments conséquents du coach - estimés entre 350.000 et 400.000 euros mensuels - sont d’ailleurs un problème pour les Lyonnais dans ces discussions pour une prolongation. Un départ ne serait donc pas forcément vu comme une catastrophe par les décideurs de l’OL…

La suite après cette publicité

Fonseca est très intéressé

Le média portugais Record en dit un peu plus ce dimanche. Le journal confirme ainsi des discussions entre le Sporting et l’entraîneur. La composante financière est à prendre en compte, puisqu’en plus du salaire assez élevé de Fonseca, il faudrait aussi dédommager l’Olympique Lyonnais et régler le licenciement de Rui Borges, qui a prolongé en mai dernier jusqu’en 2028.

L'OL doit-il se séparer de Paulo Fonseca ? OUI NON Partage ta réponse Génération de l'image en cours

La publication portugaise précise tout de même que l’opération est de plus en plus crédible et réalisable. Notamment parce que Paulo Fonseca estime que ce serait un excellent challenge pour lui, en plus d’être son club de cœur lorsqu’il était enfant. Une composante qui n’était pas forcément connue jusqu’ici. Les négociations entre les trois parties impliquées vont continuer dans les heures à venir…