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Yoann Gourcuff a retrouvé les terrains

Par Kevin Massampu
1 min.
Yoann Gourcuff se prépare à rentrer sur le terrain @Maxppp

Retraité depuis 2019, Yoann Gourcuff a fait une rare apparition publique ce lundi, à l’occasion du centenaire du FC Lorient. L’ancien meneur de jeu de 39 ans a participé à un match de gala au stade du Moustoir avec la Team des Héros, victorieuse des Légendes du FC Lorient (4-1). Discret depuis sa retraite des terrains, l’ex-international français (31 sélections) a retrouvé les terrains le temps d’une soirée.

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Né à Ploemeur, quelques kilomètres de Lorient, Gourcuff a été formé chez les Merlus jusqu’à ses 14 ans avant de rejoindre le Stade Rennais. Son histoire avec le club breton est aussi liée à son père, Christian Gourcuff, ancien entraîneur des Merlus à plusieurs reprises, qui n’a toutefois pas pris part aux festivités.

Pub. le - MAJ le
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