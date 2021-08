FC Barcelone : Antoine Griezmann fait ses adieux à Lionel Messi

Pris à parti par certains supporters du FC Barcelone, qui le tiennent responsable du départ de Lionel Messi (34 ans), Antoine Griezmann (30 ans) est sorti du silence ce vendredi, un peu plus de 24 heures après l'annonce officielle du départ de La Pulga des Blaugranas. Le champion du monde 2018, dont l'avenir demeure incertain en Catalogne, s'est fendu d'un message publié sur son compte Instagram.

«La seule chose que je puisse te dire et que tout amateur de foot pensera : MERCI ! Merci pour tout ce que tu as fait à Barcelone ! Pour la ville, pour le club... tu as tout changé ! Je suis sûr que ce n'est pas un au revoir mais un à plus tard et que ton chemin se recroisera avec le FC Barcelone. Je te souhaite le meilleur, que toi et ta famille soyez heureux où que vous alliez. Très peu de gens savent ce que c'est d'être Messi et tu as été un exemple pour moi à tous points de vue», a ainsi écrit Griezmann à Messi. Hommage.