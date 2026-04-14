Amical : la Norvège affrontera le Maroc en juin !

La Coupe du Monde 2026 arrive à grands pas et les fédérations commencent à peaufiner les derniers détails pour la préparation d’avant compétition. C’est notamment le cas de la Norvège dans le groupe de l’équipe de France, du Sénégal et de l’Irak. La formation d’Erling Haaland affrontera… le Maroc lors des amicaux de juin. C’est la FRMF qui officialisé le match dans un communiqué.

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«Dans le cadre de sa préparation pour la phase finale de la Coupe du monde-2026 de la FIFA, organisée conjointement par les États-Unis, le Canada et le Mexique, l’Equipe Nationale "A" disputera un match amical face à la sélection norvégienne. Cette rencontre aura lieu le dimanche 7 juin 2026 au Sports Illustrated Stadium, dans la ville de Harrison, dans l’État du New Jersey, aux États-Unis. Le coup d’envoi sera donné à 15h00 heure locale, soit à 20h00 heure marocaine», explique le communiqué.