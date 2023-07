EdF (F) : Hervé Renard aurait pu rejoindre l’OL en 2014

A sa manière, il est l’un des entraîneurs français les plus réputés et appréciés dans l’Hexagone. Entraîneur de l’équipe de France féminine, Hervé Renard s’apprête à disputer la Coupe du monde en Australie. Arrivé au début de l’année sur le banc des Bleues, l’ancien sélectionneur de la Côte d’Ivoire et du Maroc fait déjà l’unanimité aux yeux de ses joueuses. Pourtant, son destin aurait pu lui empêcher de vivre cette expérience. En effet, en 2014, Renard avait passé des entretiens avec l’Olympique Lyonnais.

La suite après cette publicité

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le coach de 54 ans a apprécié son échange avec Jean-Michel Aulas : «Il m’avait reçu en 2014 pour le poste d’entraîneur de Lyon après mon départ de Sochaux. Il avait finalement choisi Hubert Fournier. Cela avait été un rendez-vous magnifique, avec des échanges très enrichissants. J’avais découvert un vrai passionné de football. J’ai toujours conservé un énorme respect pour lui.» Reste à savoir si la mayonnaise aurait pris sur le banc des Gones, qui avaient réalisé une première saison de haut niveau en 2014-2015 avec Hubert Fournier.

À lire

OL : la mise en garde de Laurent Blanc aux joueurs de retour de prêt