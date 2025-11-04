PSG-Bayern : ça a chauffé dans les couloirs du Parc des Princes

Séquence de tension dans les couloirs du Parc des Princes. Alors que les joueurs et les staffs retournaient dans leurs vestiaires respectifs, les images de Canal+ ont montré un début d’échauffourée entre plusieurs personnes de chaque camp. On peut également apercevoir un Luis Campos particulièrement remonté.

Une tension née de la blessure d’Hakimi consécutive à un tacle par derrière de Luis Diaz, et une expulsion contestée par les joueurs et le banc de Bayern Munich. Achraf Hakimi a lui quitté le terrain, en larmes, le soir de son anniversaire.