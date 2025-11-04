Menu Rechercher
PSG-Bayern : ça a chauffé dans les couloirs du Parc des Princes

Par Aurélien Léger-Moëc
Luis Enrique, entraîneur du Paris Saint-Germain. @Maxppp
PSG 1-2 Bayern Munich

Séquence de tension dans les couloirs du Parc des Princes. Alors que les joueurs et les staffs retournaient dans leurs vestiaires respectifs, les images de Canal+ ont montré un début d’échauffourée entre plusieurs personnes de chaque camp. On peut également apercevoir un Luis Campos particulièrement remonté.

Une tension née de la blessure d’Hakimi consécutive à un tacle par derrière de Luis Diaz, et une expulsion contestée par les joueurs et le banc de Bayern Munich. Achraf Hakimi a lui quitté le terrain, en larmes, le soir de son anniversaire.

