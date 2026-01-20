CAN 2025 : record historique pour les paris sportifs en France

L’édition 2025 de la Coupe d’Afrique des Nations a battu tous les records en matière de paris sportifs en France. Selon l’Autorité nationale des jeux (ANJ), les plateformes agréées ont enregistré un total de 177 millions d’euros de mises sur la compétition, soit plus du double de la CAN 2023 (77 millions) et près de trois fois plus que l’édition 2021 (62 millions). Cette hausse historique s’explique en partie par le calendrier, qui a coïncidé avec la trêve de la Ligue 1, mais aussi par la popularité de cette édition, suivie par des records d’audience sur beIN Sports.

La suite après cette publicité

Les matchs ayant le plus suscité d’intérêt chez les parieurs sont la demi-finale Maroc-Nigeria, avec 8,3 millions d’euros de mises, et la finale remportée par le Sénégal contre le Maroc, qui a généré 7,8 millions d’euros. Bien que ces montants restent en deçà des chiffres observés pour la Coupe du Monde 2022 (597 millions d’euros) ou l’Euro 2024 (650 millions), la CAN 2025 marque un nouveau sommet pour le marché français des paris sportifs, qui devrait atteindre son pic lors de la Coupe du Monde 2026 en Amérique du Nord.