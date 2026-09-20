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Ligue 1

PSG : Luis Enrique se prononce sur la 17ème place de l’OM

Par Valentin Feuillette
1 min.
Luis Enrique sur le banc du PSG face au Bayern @Maxppp
Marseille 1-2 PSG

Après sa victoire au Vélodrome face à l’OM (2-1), Luis Enrique a été interrogé sur la situation marseillaise et la 17e place occupée par le club après ce début de saison compliqué, le pire depuis 15 ans. L’entraîneur du PSG a notamment apporté son soutien à Bruno Génésio, alors que la pression commence à s’accentuer autour du technicien olympien.

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« C’est un moment particulier pour l’OM, surtout au vu de leur début de saison, mais ils ont un grand entraîneur, Bruno Genesio, très expérimenté, il va aider l’équipe à s’améliorer, je suis confiant. C’est le football. C’est dur quand tu es coach d’une équipe de ce niveau, il y a toujours de la pression, mais avec Bruno Genesio, ils vont s’améliorer, c’est sûr. »

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