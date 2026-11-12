Mercato PSG : l’annonce forte de l’agent de Lucas Beraldo

Durant l’hiver 2024, le Paris Saint-Germain a mis 42 M€ sur la table pour s’offrir deux jeunes talents brésiliens : Gabriel Moscardo (20 M€) et Lucas Beraldo (22 M€). Presque trois ans plus tard, le premier cité n’a toujours pas eu l’occasion d’évoluer sous les ordres de Luis Enrique à 21 ans et enchaîne les prêts (Reims, Sporting Braga, Espanyol). Quant au second, il reste une doublure aux yeux du coach espagnol, mais vient de fêter, à 22 ans, son 100e match sous les couleurs rouge et bleu. Sans oublier les deux Ligues des Champions remportées.

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Remplaçant à Paris, Beraldo est un homme de devoir qui ne rechigne jamais à la tâche. Arrivé en France dans la peau d’un défenseur central, l’ancien pensionnaire de São Paulo a depuis été testé aux postes de latéral gauche et, plus récemment, de milieu défensif. Une polyvalence voulue par Luis Enrique et précieuse pour le club de la capitale, mais qui n’a pas encore suffi à convaincre Carlo Ancelotti de le convoquer avec le Brésil. Pas de quoi entamer son moral si l’on en croit les déclarations faites par son représentant, Filipe Tancredi, dans l’émission d’ESPN, Fala a Fonte.

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Pas de départ en vue

« Le PSG mise beaucoup sur lui, cela s’inscrit dans un projet à long terme. Sur les 18 matchs disputés, il en a joué 15. C’est un joueur très important au sein de la meilleure équipe du monde. C’est indéniable. À nos yeux, il a fait un excellent travail, et on finira par se souvenir de lui en sélection brésilienne. Aujourd’hui, il évolue comme milieu défensif, mais il a été formé en défense centrale et joue également au poste d’arrière gauche, ce qui est un atout pour la Seleção », a-t-il déclaré, avant d’évoquer les rumeurs de départ concernant son client.

« Il est devenu le plus jeune joueur brésilien à remporter deux Ligues des Champions, il attirera donc toujours l’attention sur le marché. Il est naturel qu’il y ait de nombreux clubs intéressés et que des approches aient lieu. La probabilité qu’il quitte le PSG… sans parler de zéro, est extrêmement faible. Le club mise énormément sur lui, et son contrat court jusqu’en 2031. » Le message est passé : Lucas Beraldo, qui a prolongé son contrat en septembre dernier, n’a pas l’intention de quitter la capitale de sitôt !