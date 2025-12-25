Ligue 1 : quel mercato hivernal pour le PSG ?

« Avec le temps et un projet à long terme, on espère ne plus avoir besoin d’aller sur le marché des transferts, de payer des gros transferts. On espère construire une équipe parisienne avec davantage de joueurs issus du centre de formation ». Voilà ce que déclarait Luis Campos il y a quelques semaines à l’occasion des 50 ans du centre de formation du PSG. Un centre de formation plus que jamais mis en avant par Luis Enrique, avec les titis Mayulu, Ndjantou et Mbaye, devenus des titulaires réguliers cette saison en raison de l’accumulation des blessures. Le Psg s’est forgé une profondeur d’effectif qu’il ne semblait pas avoir à l’issue du mercato estival, seulement conclu par les arrivées des gardiens Lucas Chevalier et Renato Marin et du défenseur Illya Zabarnyi.

Auprès de ses quelques contacts médiatiques, le directeur sportif Luis Campos diffuse l’idée d’un mercato hivernal très calme, sans objectif particulier. Bien loin de celui vécu il y a un an, avec l’arrivée décisive de Khvicha Kvaratskhelia pour 70 M€ mais aussi les départs de Skriniar, Asensio, et Kolo Muani ou encore la vente définitive de Xavi Simons au RB Leipzig. Luis Enrique répète qu’il est heureux de son effectif, avec la satisfaction de voir de jeunes éléments se démarquer quand il fait appel à eux.

Du renfort possible au milieu et en défense

Toutefois, selon nos informations, il pourrait quand même y avoir du mouvement, si des opportunités de marché se présentent sur deux postes en particulier : en défense et au milieu de terrain. En défense, parce que le PSG a aussi ouvert la porte à un départ de Lucas Beraldo, comme nous vous l’avions révélé. Au milieu parce que les rotations de Luis Enrique sollicitent à d’autres postes les différents éléments (Zaïre-Emery et Mayulu notamment).

Le PSG continue de travailler sur le même type de dossier : des éléments jeunes, à forte marge de progression, techniquement fiables, prêts à s’adapter aux exigences de Luis Enrique. Pas si évident à trouver, et encore moins sur le mercato hivernal. Il n’y a de toute façon aucune urgence, puisque le coach espagnol a prouvé au cours de la première partie de saison qu’il savait composer avec les aléas. L’objectif pour le PSG restera de retrouver de manière enfin régulière son équipe type, celle qui avait illuminé l’Europe lors de la deuxième partie de saison 2024-2025.