La Juve lance les grandes manœuvres pour son mercato, Pep Guardiola redoute un nouveau drame Agüero

La Juve prépare la nouvelle saison

Dybala fait les gros titres des journaux italiens. Hier, la Joya a annoncé sur ses réseaux sociaux son départ de la Juve. En fin de contrat cet été, l’Argentin a décidé de ne pas prolonger avec la Vieille Dame. Le Corriere Dello Sport l’envoie à la Roma aux côtés de José Mourinho, mais l’Inter reste encore favori pour l'accueillir.. En parlant de la Juve, Tuttosport nous apprend ce matin que les dirigeants turinois vont rencontrer les représentants de Pogba et De Ligt ce lundi. Ils veulent le retour du Français avec le maillot des Bianconeri et la prolongation de De Ligt jusqu'en 2025. Ils lancent la restructuration de leur effectif.

Guardiola craint le final

Le suspens est insoutenable en Angleterre. Toujours leaders, avec trois points d’avance sur Liverpool, les Skyblues se devaient de s'imposer contre West Ham pour prendre leur envol. Malheureusement, ils ont été accrochés (2-2) par les Hammers. Mahrez a surtout manqué un penalty qui aurait pu offrir la victoire à Manchester City. Pour The Sun, la main de Fabianski est peut-être «la main qui donne le quadruplé à Liverpool». L’équipe de Pep Guardiola est désormais dans une situation inconfortable. Le coach espagnol ne veut pas vivre, ce qu'ont vécu les Skyblues il y a 10 ans : attendre un exploit dans les dernières secondes. «AguerNO» s’amusent à titrer le Daily Mirror et le Daily Star. «S’il vous plaît pas de drame à la Sergio», conclut la Une du Daily Express. Si les Citizens sont vaincus lors de la dernière journée et que Liverpool remporte ses deux dernières rencontres, ce seront les Reds les champions.

Rien n'est fait en Serie A

L’AC Milan et l’Inter sont toujours au coude à coude pour le Scudetto. Tout d’abord, les leaders rossoneri ont dominé l’Atalanta 2-0. Le Français Theo Hernandez a marqué un but tout simplement sublime. Il fait la Une de La Gazzetta Dello Sport. Après avoir parcouru balle au pied au moins 80m en résistant à ses adversaires, il a trompé le portier de la Dea d'une belle frappe croisée du gauche. C’est une victoire précieuse, les 80 milles supporters casciavit présents à San Siro le savent, si l’Inter est vaincu par Cagliari quelques heures plus tard, l’AC Milan sera champion de Serie A. «Milan le touche», titre le Corriere Dello Sport. Manque de bol, les Nerazzurri se sont imposés 3-1 en Sardaigne. Avec son doublé, Lautaro Martinez retarde le sacre du rival. Tout se décidera donc le week-end prochain. Le faux pas sera interdit pour l’AC Milan, si les coéquipiers d’Olivier Giroud ne gagnent pas leur prochain match, et que l’Inter prend les trois points contre la Sampdoria, ce seront les Intéristes qui s'offriront le titre.