Les détails de l’accord entre Rennes et Hambourg pour Gronbaek

Albert Grønbæk va définitivement quitter le Stade Rennais. Comme l’indiquait Ouest-France un peu plus tôt, le milieu offensif va rester du côté de Hambourg où il était prêté lors de cette seconde partie de saison. Blessé dans un premier temps, il a terminé fort avec le club allemand (7 matchs, 1 but et 2 passes décisives).

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De quoi motiver un transfert définitif, d’autant que le promu s’est maintenu en Bundesliga. D’après nos informations, les négociations se sont bouclées à hauteur de 4,5 M€ (il avait été acheté 15 M€ à l’été 2024). Le Danois de 25 ans va s’engager pour une durée de 4 ans.