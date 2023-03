Le JT Foot Mercato en direct sur Twitch !

Vous êtes tous les jours au rendez-vous en fin de journée pour le JT Foot Mercato sur notre site ou sur notre chaîne YouTube ? Rejoignez-nous un peu avant 18 heures sur Twitch pour découvrir en avant-première le JT Foot Mercato ! Notre journaliste Maël Lemoine sera là pour discuter avec vous des thèmes évoqués dans l’édition de ce mardi 7 mars.

Avec au programme, les dernières infos sur le choc des 8es de finale retour de la Ligue des Champions entre le Bayern Munich et le Paris Saint-Germain. Mais aussi l’actualité qui a aujourd’hui animé la planète football, avec notamment le Real Madrid sous haute tension après ses contre-performances en Liga. L’ancien titi parisien Moussa Diab, actuellement au Bayer Leverkusen, pense à changer d’air, et Manchester United et le Bayern Munich se bataillent pour enrôler Harry Kane. Rendez-vous sur la chaîne Twitch de Foot Mercato !

LdC : Thomas Müller se méfie de Lionel Messi

