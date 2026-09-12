Ligue 3 : le gros coup de Rouen, nouveau leader, à Thionville, Caen enchaîne

Rouen réalise une excellente opération dans cette 6e journée de Ligue 3. En déplacement chez le surprenant leader, Thionville, les Normands n’ont pas fait de détails en l’emportant 4-0 grâce à trois magnifiques buts de Tchokounté, Karamoko et Camara, plus un dernier signé Borne. Ils font même coup double puisqu’ils s’emparent seuls de la 1ère place, deux longueurs devant Caen et La Roche-sur-Yon, et trois sur leur victime du jour, désormais 4e. Malherbe justement tient le rythme avec ce succès étriqué mais non moins important à domicile sur Paris 13 Atlético 2-0. Le meilleur artilleur du championnat, Fahd El Khoumisti, désormais à 8 réalisations, a longtemps été le seul buteur de la partie sur penalty, avant le break de Kimboma à la toute fin.

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La Roche complète donc le podium après ce point du nul ramené de Villefranche (0-0). Dans ce multiplex, Versailles s’est fait plaisir avec un succès autoritaire sur la pelouse d’Orléans 4-0 et se classe 6e. Bastia va lui aussi l’emporter à l’extérieur, 1-0 à Bourg-en-Bresse, et réalise un sacré bond au classement en prenant 4 places pour remonter au 7e rang. Ça va mal pour les Andinois, toujours bons derniers avec trois points de retard sur la zone du maintien. D’ailleurs, Concarneau souffle un bon coup en allant gagner in extremis à Aubagne 2-1 après avoir été mené au score. Les Thoniers sont les derniers non relégables.

Les résultats des matchs de 15h :

Aubagne 1 - 2 Concarneau : Zemoura (58e) ; Rosier (87e), Divialle-Corbière (90e+3)

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Bourg-en-Bresse 0 - 1 Bastia : Zaouai (32e)

Caen 2 - 0 Paris 13 Atlético : El Khoumisti (sp 7e), Kimboma (90e+4)

Orléans 0 - 4 Versailles : Basque (20e), Guillaume (45e+3), Etien (83e, 90e+2)

QRM 2 - 1 Le Puy-en-Velay : Sarr (6e), Seck (62e) ; Gauthier (25e)

Thionville Lusitanos 0 - 4 Rouen : Tchokounté (25e), Karamoko (45e+1), Camara (72e), Borne (88e)

Valenciennes 1 - 2 Fleury : Rouaï (23e) ; Verdier (75e), Goprou (csc 82e)

Villefranche 0 - 0 La Roche-sur-Yon