OM : une semaine de tous les dangers

Cette fois, on est dans le money-time. Fort de ses victoires la semaine passée contre le PAOK (2-1) et contre Montpellier (2-0), l’Olympique de Marseille peut aborder une semaine chargée avec le déplacement en Grèce en quart de finale retour de la Conference League, mais aussi celui à Paris, pour affronter le Paris Saint-Germain en Ligue 1.

La suite après cette publicité

Ce jeudi, l’avenir européen de l’OM se jouera. Dans un stade Toumba, à Thessalonique, qui va s’époumoner, l’OM devra faire, au pire, un match nul s’il veut s’épargner trente minutes de prolongations. Mais, après avoir balayés tous ses adversaires, puis vu un tirage que l’on qualifiera de favorable (Feyenoord ou Slavia Prague en demie), les joueurs de l’OM peuvent tout perdre.

La Coupe d’Europe peut s’arrêter jeudi

Si le PAOK, objectivement en dessous du club phocéen, gagnait par deux buts d’écart dans son antre, les Marseillais diraient au revoir à la C4, l’un des objectifs annoncés du club. Après la désillusion de la Coupe de France (éliminé piteusement en quart de finale face à l’OGC Nice), ce serait un nouveau titre qui filerait sous le nez des joueurs de Sampaoli.

En Ligue 1, ce n’est pas la même chose. En gagnant contre le MHSC dimanche dernier, les Olympiens ont conservé leur seconde place. Mieux encore, ils ont creusé l’écart sur le quatrième, Strasbourg (sept points), sur Nice (huit points) et sur un Monaco qui revient bien (neuf points). Podium assuré ?

La seconde place est en jeu

Rien n’est certain, même si un grand pas a été fait. Mais dimanche prochain, c’est le Paris SG qui s’avance et ce n’est pas rien. Encore plus quand on sait que Neymar et consorts sont difficilement prenables à domicile cette année et que ce Classico est la dernière occasion de briller pour eux dans une saison bien terne.

En cas de défaite, le club de Pablo Longoria pourrait perdre sa deuxième place alors que Rennes recevra Monaco dans le même temps. Son avance pourrait aussi un petit peu fondre. Avec deux défaites, l’OM pourrait ainsi être éliminé de l’Europe et surtout réduire son matelas d’avance et sa confiance en cas de large défaite dans la capitale. Une semaine qui pourrait rapporter gros, mais qui pourrait aussi coûter cher…