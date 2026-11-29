Neuf petits matchs et puis s’en va. Nommé coach du Racing Club de Lens le 15 septembre dernier pour remplacer Dino Toppmöller à la tête du club artésien, Yannick Cahuzac a connu une expérience en deux temps. D’abord positive avec trois victoires en quatre matchs de Ligue 1 pour relancer les Lensois. Puis catastrophique avec une semaine noire, avant la trêve internationale, qui lui a coûté son poste.

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Battu par Lille (1-0) dans le derby et par l’Olympique de Marseille (2-1) le dimanche suivant, il avait connu une véritable humiliation contre Côme en Ligue des Champions entre-temps (1-9). Une série négative qui lui a valu un licenciement le 12 novembre dernier alors qu’il n’avait même pas vécu deux mois dans la peau d’un numéro un. Si Didier Digard a depuis pris la suite, Yannick Cahuzac n’avait pas encore pris la parole sur son départ du club lensois.

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Yannick Cahuzac ne s’y attendait pas

Dans un entretien pour Canal+, dans le cadre du documentaire « Lens des étoiles dans les yeux » qui sera diffusé le 5 décembre à 19h, l’ancien joueur de Bastia et Toulouse est revenu sur la fin de son expérience lensoise. « Toujours difficile, on enchaînait la défaite du derby, Côme, et on allait à Marseille, on était sur trois défaites consécutives, tu sais que lorsque tu enchaînes les défaites, tu peux être remis en question », a-t-il débuté.

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Pour autant, Yannick Cahuzac ne s’imaginait pas subir de telles conséquences aussi rapidement. « Je ne pensais pas au couperet de suite, je pensais plus à un ultimatum sur les trois matchs qui arrivaient contre des équipes plus abordables. Je pensais que j’allais avoir un ultimatum pour remonter la barre », a-t-il poursuivi. Désormais libre de tout contrat, Yannick Cahuzac reste en attente d’une prochaine expérience.